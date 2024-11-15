Проект бюджета Вологды передан в городскую Думу

Администрация города внесла проект бюджета на 2025 год и плановый период до 2027 года в Вологодскую городскую Думу. Документ главе города Юрию Сапожникову передала и.о. начальника департамента финансов Ольга Болотникова.

Что касается основных параметров – доходная часть составляет 16,2 млрд рублей, из них чуть больше 5,6 млрд – это собственные доходы. Расходы запланированы в сумме 16,5 млрд рублей.

«Хочу отметить положительную динамику по собственным доходам, они выросли до 5,6 млрд рублей. Остальные средства – это субсидии и субвенции с регионального уровня». – пояснил Юрий Сапожников.

Проект бюджета на 2025 год традиционно сохраняет социальную направленность – на вопросы этого блока планируется направить свыше 59 % расходов. Только на сферу образования будет направлено более 8 млрд рублей. Город сохраняет все взятые на себя обязательства, в том числе программы поддержки педагогов и медиков, направленные на привлечение в Вологду грамотных специалистов.

«В проект бюджета заложено содержание школ, детских садов, других бюджетных учреждений, питание обучающихся с ОВЗ, горячее питание в начальных классах и льготное питание школьников, антитеррористическая защищенность школ и детских садов. Продолжится работа агроклассов, оснащение школьных музеев, реализация дополнительных программ «Самбо» и «Ушу». На обновление медицинских кабинетов в школах будет направлено почти 4 млн рублей и такая же сумма – на обеспечение в школах доступной среды», – отметила заместитель мэра Вологды по социальным вопросам Ирина Гуляева.

Из крупных инфраструктурных проектов будущего года – формирование проектной документации по реконструкции площади Революции и строительству набережной реки Вологды. Запланированы ремонт улиц Промышленной, Элеваторной и Северной.

Сегодня документ будет направлен в постоянный комитет по бюджету и налогам и на заключение в Контрольно-счетную палату. С проектом бюджета ознакомятся все постоянные комитеты городской Думы. На 2 декабря запланированы публичные слушания, чтобы вологжане смогли внести свои предложения. Депутатские слушания пройдут 3 декабря.

Рассмотрение бюджета планируется на сессии 19 декабря.