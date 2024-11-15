Центр Вологды будет перекрыт 1 декабря из-за проведения VII полумарафона «Бегущая Вологда». Движение транспорта в центральной части города перекроют с 7.00 до 14.00.
В зону перекрытия попадут несколько участков улиц, в частности:
- улица Сергея Орлова от улицы Мира до улицы Лермонтова;
- улица Лермонтова от улицы Сергея Орлова до Предтеченской;
- Пречистенская набережная от улицы Лермонтова до улицы Предтеченской;
- улица Зосимовская от Пречистенской набережной до улицы Предтеченской;
- два участка улицы Ленина от улицы Зосимовской до улицы Лермонтова и от Зосимовской до Пушкинской;
- улица Галкинская от улицы Предтеченской до улицы Ленина;
- улица Мира от улицы Герцена до улицы Сергея Орлова;
- улица Козлёнская от улицы Мира до Предтеченской;
- улица Марии Ульяновой от улицы Герцена до Советского проспекта;
- Cоветский проспект от улицы Марии Ульяновой до Предтеченской;
- площадь Возрождения.
Также будет изменена схема движения городского транспорта.