Два ребенка пострадали в ДТП в Кичменгско-Городецком округе

[ Происшествия ]

ДТП

Авария произошла сегодня, 15 ноября, около девяти часов утра на 363-м километре автодороги Урень – Шарья – Никольск – Ширяево территории Кичменгско-Городецкого округа. Об этом сообщает ИА «Вологда Регион» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Вологодской области.

По предварительной информации, 37-летняя водитель, жительница Самарской области, управляя автомобилем «Мицубиси Аутлендер», не выбрала безопасную скорость движения. Вследствие чего она не справилась с управлением, и машина слетела с дороги в кювет.

В результате ДТП пострадали дети водителя: восьмилетняя девочка и 10-летний мальчик. Они сидели сзади и были пристегнуты ремнями безопасности. Дети получили различные травмы. На место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи.

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Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодской области
 

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