Сокольская молодёжь планирует работать на местных производствах

Сокольский деревообрабатывающий комбинат присоединился к реализации федерального проекта «Билет в будущее», который ориентирован на школьников 6-11 классов школ и направлен на раскрытие талантов молодежи. Ученики принимают участие в комплексе практических мероприятий, в том числе мастер-классах и промышленных экскурсиях. Более 300 учащихся из школ № 1, 2, 5 и 9 города Сокол посетили промышленные площадки местного ДОКа.

Всероссийский проект «Билет в будущее» реализуется по решению Президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта «Образование». Региональным оператором проекта выступает Центр опережающей профессиональной подготовки Вологодской области. В проекте уже участвует 161 школа региона. Школьникам помогают знакомиться с различными профессиями педагоги-навигаторы, а потенциальные работодатели проводят промышленные туры на предприятия.

- Для учеников среднего и старшего звена школы мы проводим экскурсии по цехам комбината — это возможность увидеть специфику работы промышленного предприятия. Мы показываем современное автоматизированное производство, рассказываем об основных профессиях, отвечаем на вопросы, пытаемся заинтересовать молодёжь. Мы считаем, что сейчас возвращается престиж рабочих профессий! - рассказала директор по персоналу Сокольского ДОКа Елена Шумилова.