В Вологде полностью открыли для движения мост на Можайского

Сегодня мост через реку Шограш на улице Можайского в Вологде открыли в полном объеме после капитального ремонта. Работы провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом РФ.

«С пуском моста через реку Шограш в Вологде выполнен план по капремонту мостовых сооружений на этот год. Ранее запустили мосты через реку Содему по ул. Челюскинцев, через реку Вологду в поселок Кувшиново и путепровод на ул. Панкратова. Все ремонты провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», при поддержке губернатора Георгия Филимонова», — прокомментировал мэр Вологды Андрей Накрошаев.

Подрядчик при ремонте моста выступила компания «Еврострой». Стоимость работ составляет 133 млн рублей. В ходе капремонта полностью обновлена четырехполосная проезжая часть, уложено износостойкое асфальтобетонное покрытие. Также были обустроены широкие тротуары, на подходах установлены новые опоры с двойными светильниками, новые перила и барьерные ограждения. В целом проведено укрепление конструкции, теперь она соответствует современным нагрузкам.

Помимо этого, в Вологде продолжается возведение крупнейшего объекта — Некрасовского моста. Путепровод станет одним из элементов Малого транспортного кольца, проект которого был поддержан президентом России. Первый элемент кольца — улица Поэта Александра Романова — был открыт в октябре прошлого года. Полностью завершить все работы на мосту планируется в 2025 году.