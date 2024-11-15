Зима откладывается в Вологодской области

В выходные дни среднесуточная температура в Вологодской области ожидается на 4-6 градусов выше нормы. Поэтому снег, выпавший сегодня ночью, скоро растает.
Завтра днем столбики термометров в восточных районах поднимутся до +1 градуса, а на западе до +7 градусов. Примерно такая же погода только с небольшими и умеренными дождями ожидается в воскресенье. Немного прохладнее будет в понедельник, но также с небольшими дождями.
«Со вторника начнется похолодание, положительная аномалия среднесуточной температуры начнет сокращаться, осадки перейдут в мокрый снег, затем в снег. В последующие дни из-за влияния циклонов прогнозируется неустойчивая погода, температурный фон пока останется повышенным», - уточнили в вологодском Гидрометцентре.