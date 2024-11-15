Череповецкий проект помощи животным попал в сотню лучших соцпроектов 2023 года

Череповецкий проект «Хочу домой 35», который направлен на уменьшение численности бездомных животных в городе, попал в топ-100 лучших социальных проектов страны. Из Вологодской области он оказался единственным, попавшим в лучшую сотню.

Итоги реализации социально значимых проектов, получивших финансирование Фонда президентских грантов в 2023 году. Подведены накануне.

«3 550 (88%) инициатив признаны реализованными успешно, 407 (10,1%) – удовлетворительно. Только 77 проектных команд (1,9%) не смогли достойно справиться с взятыми обязательствами: некоторые из них не достигли поставленных целей по объективным причинам или, в целом выполнив проект, не нашли в себе сил своевременно по нему отчитаться. Из числа успешно реализованных инициатив Координационный комитет выбрал 100 лучших», - сообщает пресс-центр Фонда президентских грантов.

Проект «Хочу домой 35» был реализован АНО «Быть человеком». Проект предполагал создание каталога бездомных собак и кошек, по которому любой человек, делающий завести питомца, мог подобрать себе животное. При этом новым хозяевам оказывалась помощь ветеринара и кинолога.