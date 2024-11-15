Российские мужчины обогнали женщин по тратам на косметику

Очень часто можно от российских женщин услышать претензии к мужчинам, что они за собой не ухаживают и не понятно выглядят. Наверное, нужно разбираться в каждом индивидуальном случае. А вот общая статистика свидетельствует, что за последнее время именно мужчины стали больше пользоваться косметикой, чем женщины.



Интересное исследование опубликовало издание МК и выяснило, что российские мужчины старше 35 лет стали чаще покупать косметику, их средний чек на данный вид продукции значительно превосходит средний чек женщин. Правда стоит отметить тот факт, что данная тенденция характерна для городов миллионниках.



Первые сигналы о том, что мужчины стали больше уделять внимание своему внешнему виду поступили в начале 2023 года. По данным маркетплейса услуг YouDo.com в январе 2024 года 53% заказов в разделе beauty-услугам были оформлены как раз мужчинами.



По данным исследования МТС-Банка, самый значительный прирост мужской аудитории произошел в спа-салонах – доля платежей выросла за год с 48% до 53%.



Еще больше видно подтверждение этой тенденции в мужских парикмахерских. Где очереди перед праздниками бывают длиннее, чем в женские отделы.



Вопрос, чем это все вызвано? Стоит отметить тот факт, что индустрия косметики для мужчин за последнее время шагнула далеко вперед. Было разработано большое количество различных по уходу, особенно для бритья. Сегодня можно купить практически любое средство, от увлажняющего кожу, до освежающего.



Свою роль сыграло и отношение женщин к мужчинам. В заботе о своей красоте, они реже стали уделять внимание своей второй половине, и мужчины стали чаще ходить в магазины, а там уже маркетинг сыграл свою роль.



Ну что самое главное в этой ситуации? Все претензии на то, что мужчины перестали за собой следить, они уже давно устарели и больше не актуальны. Невероятно, но факт …

