Фестиваль VOICES вошел в шорт-лист премии «Сделано в России»

В этом году премия «Сделано в России» медиапроекта «Сноб» проходит в 13-й раз. На днях эксперты опубликовали шорт-лист, в который вошли самые интересные проекты, запущенные с октября 2023 года. Всего у премии 13 номинаций: от науки и искусства до моды и туризма. Все участвующие в конкурсе проекты должны быть реализованы россиянами в России.

В шорт-лист бизнес-номинации «Создавая ценности» вошли «Северсталь» и Фестиваль молодого кино VOICES, который проводится в Вологде и Череповце при поддержке компании. В этом году фестиваль прошел в 11-й раз, и его посетили 5500 зрителей. Он объединил 36 кинопоказов, выставочные проекты, концерты и лекции.

Победителей премии определят с помощью онлайн-голосования на сайте «Сноба» – оно продлится до 1 декабря. Поддержать VOICES и «Северсталь» можно по ссылке. Регистрироваться для голосования не нужно.