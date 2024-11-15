В Череповецком районе нашли тело потерявшегося пенсионера

12 ноября 71-летний мужчина ушел в лес из деревни Чаево Коротовского поселения и не вернулся. Вчера его нашли погибшим, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Вологодской области.

Искать пенсионера начали местные жители в день пропажи, однако в полицию заявили только на следующий день, 13 ноября. В четверг тело погибшего обнаружили в лесном массиве. В поисково-спасательной операции участвовали четверо сотрудников полиции и пятеро местных жителей.

Причина, по которой череповчанин ушел в лес, пока неизвестна. А точную причину смерти установят врачи.