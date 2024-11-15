Депутаты бюджетного комитета поддержали учреждения социального профиля

[ Общество ]

Постоянный комитет Вологодской городской Думы по экономике и бюджету рассмотрел и принял заявки ряда организаций и учреждений на льготы по аренде муниципального имущества.

В числе организаций – Вологодская областная универсальная научная библиотека имени И.В. Бабушкина, центр «С миру по нитке», Вологодский поисковый отряд и Музей детства, КСК «Виват», клуб «Исток» и городская организация Всероссийского общества инвалидов.

По закону все организации должны будут отчитаться, на какие именно цели были направлены высвобожденные средства.

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льготы Вологодская городская дума
 

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