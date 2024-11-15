Главный волшебник страны на днях отметит свой день рожденья в прямом эфире

Зимний волшебник на днях станет на год старше и собирается рассказать об этом в прямом эфире. 18 ноября будет организовано прямое включение с празднования дня рождения Деда Мороза. Трансляцияначнется в 12:00 в официальном сообществе «Российский Дед Мороз» в социальной сети «ВКонтакте». Гости и зрители в режиме реального времени увидят праздничную шоу-программу. По доброй традиции в этот день будут зажжены огни на главной новогодней елке страны.

- Кульминацией праздника станет выступление группы “Барбарики” - коллектив приедет к нам из Москвы и презентует новую песню, которую музыканты написали специально для Дедушки Мороза в подарок на его день рождения, - с радостью отметил арт-директор АО «Дед Мороз» Артём Островной.

- Ростелеком выступит техническим партнером онлайн-трансляции празднования дня рождения Деда Мороза. Благодаря современным технологиям атмосферу праздника можно будет ощутить через тысячи километров. Уверен, что день рождения зимнего волшебника станет незабываемым событием для всех зрителей. В прошлом году трансляция набрала более 100 000просмотров, - рассказал директор вологодского Ростелекома Евгений Забродин.