«Северсталь» за пять минут пропустила три шайбы от московского «Спартака»

Череповецкая «Северсталь» проиграла московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Красно-белые» открыли счёт в самом начале матча. Во втором периоде Никита Коростелев с передачи Адама Лишки и Марка Барберио сравнил счёт, занеся шайбу прямо с линии ворот.

Равенство на табло держалось вплоть до конца третьего периода. Но в последние пять минут матча в ворота череповчан влетели три безответных шайбы. Результат встречи - 4:1 в пользу «Спартака».

«Сегодня команды показали скоростной и комбинационный хоккей. С нашей стороны было преимущество во втором периоде. Был контроль, была возможность этот матч выиграть. По сути, игра шла до первой заброшенной шайбы. Увы, мы её не смогли забросить», - сказал после игры главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Плотность турнирной таблицы Западной конференции настолько высока, что одно поражение или одна победа может перенести команду сразу на несколько строчек в верх или низ. Сейчас череповчане опустились на 7 место. Следующий матч «Северсталь» проведёт в воскресение, дома «сталевары» сыграют против подмосковного «Витязя».