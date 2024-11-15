Бесплатный каток будет организован в центре Вологды

[ Общество ]

В центре Вологды начали устанавливать каток, который власти города обещают сделать бесплатным. Каток будет работать на площади Революции.

Как пояснил мэр города Андрей Накрошаев, главной ледовой площадкой нынешней зимой станет уличный ледовый комплекс «Зимняя сказка».

«На площади Революции мы увеличим масштаб иллюминации - установим шатер из гирлянд, добавим световых фигур. Все вместе это создаст незабываемую атмосферу праздника», - пояснил Накрошаев.

По его словам, общая площадь ледового покрытия составит 780 кв. метров. На площади будут установлены светодиодный экран и звуковая аппаратура. Также около катка поставят теплые раздевалки и будет организован бесплатный прокат инвентаря.

Мэр города также уточнил, что кататься на катке можно будет при температуре до +10 градусов.

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