Рубль у опасной черты. 100 руб за доллар это еще очень дешево?

Вчера на российском валютном рынке произошло весьма “знаменательное” событие, доллар достиг отметки в 100 руб. Последний раз российская валюта падала так низко в октябре прошлого года. Теперь важно понять, что будет дальше. Этот курс с нами надолго, или же мы станем свидетелями более глубокого падения рубля.



Многие аналитики стали предрекать более сильное падение рубля до отметки в 150 руб. за одну единицу американской валюты. Теоретически этого исключать нельзя. Согласно технического анализа, эта отметка, которая на рынке Forex была достигнута в феврале 2022 года, по логике должна быть протестирована. Но для этого должны быть определенные фундаментальные причины, либо мощный экономический кризис, либо падение цен на российские энергоносители.



Самое интересное, что пока оснований ни для первого, ни для второго нет. Российская экономика подрастает, профицит внешнеторгового баланса находится на рекордно высоких уровнях, и нефть стоит гораздо выше, чем планировалось.



Также обращает на себя динамика ослабления рубля, она не была агрессивной, а скорее плавной, что как бы намекает на то, что ЦБ контролирует ситуацию на валютном рынке. Поэтому никаких оснований для того, чтобы мы увидели курс доллара по 150 руб пока нет.



Может ли рубль укрепиться? Теоретически это возможно, тем более выше написали условия, которые как раз и играют в пользу рубля. Но вряд ли стоит ждать сильного укрепления российской валюты. В одном из интервью изданию РБК глава ВТБ Андрей Костин заявил, что оптимальным курсом для российского бюджета будет стоимость доллара в коридоре от 93 до 95 руб. Поэтому с большой долей вероятности можно предположить, что мы еще увидим подобные котировки в наших обменниках. Хотя необходимо понимать, что на рынке может быть все, что угодно …

