Безбилетную оплату проезда в автобусах внедряют в Вологде

[ Общество ]

В Вологодских автобусах начали внедрять безбилетную систему оплаты проезда на терминалах aQsi Cube, которую уже обкатали на троллейбусах.

Во время оплаты проезда пассажир видит информацию на экране терминала, а также слышит голосовое сообщение. При покупке более одного билета требуется подтвердить повторную оплату. При этом можно также купить билет за наличные деньги у кондуктора или водителя.

«Оплатить проезд всеми видами транспортных карт возможно, как и в качестве «электронного проездного билета», так и в качестве «электронного кошелька». После оплаты проезда транспортной картой терминал выдаст пассажиру бумажный билет. После полного запуска проекта безбилетной системы оплатить проезд всеми видами транспортных и бесконтактных банковских карт будет возможно на всех терминалах, установленных на всех дверях транспортного средства», - рассказали в вологодском АО «ПАТП №1».

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