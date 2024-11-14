Безбилетную оплату проезда в автобусах внедряют в Вологде

В Вологодских автобусах начали внедрять безбилетную систему оплаты проезда на терминалах aQsi Cube, которую уже обкатали на троллейбусах.

Во время оплаты проезда пассажир видит информацию на экране терминала, а также слышит голосовое сообщение. При покупке более одного билета требуется подтвердить повторную оплату. При этом можно также купить билет за наличные деньги у кондуктора или водителя.