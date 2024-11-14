В Вологодской области впервые определят лучшего кондитера

[ Общество ]

В Вологодской области впервые пройдет региональный конкурс для кондитеров. В нем смогут принять участие как представители общепита, так и кондитеры индивидуальных предпринимателей. Важное условие – организации должны работать на территории региона.

«Впервые стартует конкурс в сфере кондитерского искусства, по результатам которого будет определен лучший кондитер Вологодчины. Задача – выявить высококвалифицированных, компетентных специалистов, а также заинтересовать молодежь, чтобы обогатить отрасль свежими, современными идеями», – сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

Конкурс будет состоять из двух этапов. Во время первого необходимо подать заявку, приложив рецепт готового изделия, а также пройти онлайн-тестирование.

Второй этап – практический, где конкурсанты должны приготовить десерт по оригинальному рецепту, используя элемент торгового знака «Вологодская область – душа Русского севера». Также конкурсанты должны приготовить десерт из сырья, которое будет предложено организаторами конкурса.

Главный приз конкурса – 150 000 рублей. За второе и третье место призеры получат 100 000 рублей и 50 000 рублей соответственно.  

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