Вологодское мороженое впервые отправили в Монголию

Больше всего из Вологодчины экспортировали эскимо с ароматом карамели.

«В этом году вологодские производители АПК экспортируют продукцию в 26 стран мира. Первую партию вологодского мороженого объемом 12 тонн направили в Монголию. Приятно отметить, что в одной из самых солнечных стран Азии будут лакомиться вологодским мороженым», — рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Каждый год на территории региона производится более 30 тысяч тонн мороженого. Его делают из натурального вологодского молока, сливок и сливочного масла. Ассортимент продукции ООО «Вологодское мороженое» насчитывает более 200 наименований и реализуется по всей России, а также за ее пределами.

Экспорт региональной продукции АПК осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного президентом России.