Вологжанин получил срок за дискредитацию армии

[ Общество ]

В Вологде местный житель признан виновным по статье за дискредитацию армии. Как рассказали в региональном управлении следкома, он прокомментировал несколько публикаций в соцсетях, касающихся проведения СВО.  

«В 2023 году пользователь сети интернет ознакомился в социальной сети с несколькими публикациями, касающимися проведения специальной военной операции, после чего разместил под ними свои негативные текстовые комментарии. Преступная деятельность злоумышленника была выявлена сотрудниками регионального УМВД, следствием были возбуждены уголовные дела», - уточнили в ведомстве.

Городской суд признал его виновным по статье за «публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ» и приговорил к двум годам колонии.

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