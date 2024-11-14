Вологжанин получил срок за дискредитацию армии

В Вологде местный житель признан виновным по статье за дискредитацию армии. Как рассказали в региональном управлении следкома, он прокомментировал несколько публикаций в соцсетях, касающихся проведения СВО.

«В 2023 году пользователь сети интернет ознакомился в социальной сети с несколькими публикациями, касающимися проведения специальной военной операции, после чего разместил под ними свои негативные текстовые комментарии. Преступная деятельность злоумышленника была выявлена сотрудниками регионального УМВД, следствием были возбуждены уголовные дела», - уточнили в ведомстве.

Городской суд признал его виновным по статье за «публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ» и приговорил к двум годам колонии.