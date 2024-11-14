Жители 700 домов Вологды получили доступ к высокоскоростному интернету билайна

Вологжане получили доступ к домашнему интернету билайна со скоростями выше 100 Мбит/с.

Интернет дома чаще всего нужен не просто для поиска информации или подготовки курсовой, а для просмотра контента с телевизора. Абоненты, которые ежедневно скачивают большие объемы данных, ожидают от сети высокой скорости и надежного соединения. Чтобы удовлетворить клиентские потребности, билайн обеспечил абонентов быстрым, стабильным домашним интернетом[1].

Доступ к скоростям от 100 Мбит/с получили жители разных районов Вологды: от ГПЗ и Южного до Фрязиново и Водников. Для повседневных задач, таких как поиск в интернете, просмотр фильма в высоком разрешении и загрузка файлов до нескольких Гб, хватит и 80-100 Мбит/с. Но геймерам, фрилансерам и всем тем, кто часто скачивает тяжелые файлы, могут потребоваться более высокие скорости. Тем более сейчас у абонентов билайна есть уникальная возможность получить скидку в 50% на 2 месяца при оформлении любого пакета услуг с домашним интернетом[2].

В Череповце оператор также завершил работы по подключению новых домов к высокоскоростному интернету на нескольких адресах: Раахе, 68, Краснодонцев, 35А, Шекснинский, 38А и Октябрьский, 62.

Директор Вологодского отделения билайна Андрей Спицов: «Каждое новое подключение — это шаг к улучшению качества жизни наших абонентов. Домашний интернет билайна отвечает требованиям потребителей к скорости и стабильности сети. Мы также предлагаем гибкие возможности подключения. Единый пакет услуг, куда входят домашний и мобильный интернет, подойдет тем, кто хочет комфортно пользоваться сервисами как дома, так и за его пределами. Удобство заключается и в возможности поделиться минутами и гигабайтами с близкими, добавив их номера в свой тариф[3]. Чтобы чувствовать себя в безопасности от звонков мошенников, мы разработали продукт «Моя безопасность».

Ранее билайн модернизировал связь на территории всей Вологодской области с помощью двух технологий – VoLTE и VoWiFi. Первая пропускает звонки через сеть 4G, благодаря чему сокращается время дозвона и улучшается качество звука, а вторая позволяет быть на связи даже там, где сигнал испытывает помехи, − на подземных парковках, цокольных и последних этажах высотных зданий.

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