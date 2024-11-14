Вологодчина занимает третье место по реализации программы капремонтов

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Капремонт

Вологодская область поднялась в федеральном рейтинге по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов.

«Вологодчина — среди регионов-лидеров России по реализации программы капитального ремонта. Мы находимся на третьем месте в рейтинге Правительства Российской Федерации», — рассказал губернатор региона Георгий Филимонов.

В этом году планируется провести капитальный ремонт 277 многоквартирных домов. На данный момент работы выполнены на 92%.

Суммарно в Вологодской области строится и реконструируется более 800 объектов. С начала года уже ввели в эксплуатацию 365 тысяч квадратных метров жилья: более 4 тысяч квартир и свыше 2,5 тысяч индивидуальных жилых домов.

Ранее на оперативном совещании сообщалось, что Вологодчина занимает пятое место в России и первое место в СЗФО по капремонту многоквартирных домов в части выполнения работ.

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Фото: официальный портал Правительства Вологодской области
 

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