Российские нотариусы будут сообщать наследникам о долгах умершего родственника

[ Общество ]
Автор:
Иван Гордеев

нотариус

Кредиторская задолженность россиян растет как на дрожжах. По данным ЦБ на сегодняшний день наши люди должны банкам более 37 трлн. руб., из которых 7,6% на данный момент является просроченными. Самое интересное заключается в том, что некоторые эти кредиты могут лечь неподъемным грузом на плечи родственников человека, взявшего кредит…

Мало кто знает из россиян, что кредиты умершего родственника вместе с его имуществом, переходят по наследству. То есть многие ждут момента когда можно получить квартиру или другое имущество по закону, а вместе с этим получают неприятный бонус в виде кредиторской задолженности. И от этого никуда не деться, и приходится выплачивать все долги. 

Теперь российские законодатели решили упростить законопослушным гражданам, и приняли закон, согласно которому нотариус обязан проинформировать родственников умершего о наличии у него непогашенного кредита до вступления в права наследства. У человека появляется возможность рассчитать стоимость имущества и размер кредита. И если объем кредита значительно выше рыночной стоимости имущества, то наследник имеет права отказаться от наследства. 

Официально закон вступит в силу через год после его официального опубликования на сайте Госдумы. А пока каждый человек должен внимательно изучать финансовую историю своего родственника, чтобы потом не было неприятных сюрпризов …

Теги:
закон наследство
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