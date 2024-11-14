В вологодских автобусах появилась безбилетная оплата проезда

В автобусах областной столице начали устанавливать терминалы aQsi Cube. С октября они успешно работают в городских троллейбусах, как сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

При оплате проезда пассажир видит информацию о статусе оплаты на экране. Дополнительно информация дублируется речевым сообщением. При необходимости приобретения более одного билета, пассажиру требуется подтвердить повторную оплату нажатием соответствующего значка на терминале.

Оплату проезда проверяют кондукторы-контролеры, которые с помощью специального прибора при входе в транспорт считывают с терминалов всю информацию о произведённых платежах. Пассажиры подносят карту к прибору контроля, на нём появляется информация об оплате проезда. Водитель автобуса видит на консоли, расположенной в кабине, как все успешные оплаты проезда, так и отказы в оплате.

Возможность оплатить проезд за наличные средства сохраняется. Для этого пассажирам необходимо обратиться к водителю или кондуктору, а после оплаты они получат бумажный билет.

Кроме того, остается возможность оплаты проезда всеми видами транспортных карт, как в качестве «электронного проездного билета», так и в качестве «электронного кошелька». После такой оплаты терминал выдаст бумажный билет.

В настоящее время система находится на этапе тестирования, поэтому на новых терминалах оплатить проезд можно только банковскими картами. После полного запуска проекта оплатить проезд можно будет всеми видами транспортных и бесконтактных банковских карт.