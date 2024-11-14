Реконструкция Пятницкой башни кремля завершилась в Вологде

[ Общество ]

В Вологде завершена реставрация Пятницкой башни и Северной стены Вологодского кремля.

«Реставрацию Вологодского кремля решили начать именно с них, так как состояние объектов приближалось к аварийному. С 2023 года выполнен колоссальный объем работ. Сейчас подрядчик готовит и согласовывает проектно-сметную документацию в Главном управлении охраны объектов культурного наследия», – рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В ходе реставрации были укреплены все конструкции, включая фундамент, выполнена вычинка и оштукатурка стен, заменена кровля, а также полностью сделана отмостка по всему периметру построек с внешней и внутренней сторон.
Реставраторы раскрыли уникальные дверные проемы, выходящие в Архиерейский сад и на проспект Победы, а также установили деревянные аутентичные ворота.

В рамках второго этапа реконструкции стартовали работы на Экономском и Безямянном корпусах, Надвратной Воздвиженской церкви со Святыми воротами и Восточной стене.

Реставрация Вологодского кремля проводится в рамках нацпроекта «Культура» и региональной программы «Наследие Вологодчины» при поддержке министерства культуры РФ и президента Владимира Путина.

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