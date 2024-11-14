Новгородская компания лишилась участка леса в Череповецком районе

[ Общество ]

Компания ООО «Экспо Лес», зарегистрированная в Новгородской области, лишилась лесного участка в Череповецком районе. Договор аренды с компанией расторгло министерство природных ресурсов и экологии Вологодской области. Решение о расторжении договора аренды подтвердил областной арбитражный суд.

«Расторгнут договор аренды лесного участка между министерством природных ресурсов и экологии области и ООО «Экспо Лес». Основанием для обращения явилось невыполнение организацией лесохозяйственных работ за три года. Отмечу, что решение в законную силу еще не вступило», - рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В этом году региональные лесные ведомства проверили уже 157 договоров аренды лесопользователей. Как оказалось в ходе проверки, более половины из них (89) неудовлетворительно проводят работу по лесовосстановлению.

По данным открытых источников, ООО «Экспо Лес» зарегистрирована в Боровичском районе Новгородской области. Общая выручка компании за 2023 год составила почти 84 млн рублей. Прибыль общества за этот же период – 24 млн рублей.

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