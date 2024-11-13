Вологодчина перевыполнила план по лесовосстановлению на этот год

Сохранение и приумножение лесов — важнейшие задачи федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

«Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу обеспечить 100% восстановление вырубленных и погибших лесов. В этом году в регионе планировалось провести работы по лесовосстановлению на площади 72,3 тысяч гектаров. Мы же достигли 81,7 тысячи гектаров, перевыполнив таким образом основной показатель федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», — рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Самые большие объемы работ по лесовосстановлению были проведены в Вытегорском, Бабушкинском, Грязовецком и Никольском лесничествах. Комплекс мероприятий включал в себя искусственное лесовосстановление, уход за объектами лесного семеноводства и лесными культурами.

Напомним, что порядка 80% территории Вологодской области покрыто лесом. Площадь лесных массивов в регионе составляет 11,5 миллионов гектаров.