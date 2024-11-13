Россия и Apple близки к заключению важного соглашения

Компания Apple одной из первых официально ушла с российского рынка, выполняя западные санкции. На гаджетах этой компании были отключены многие российские приложения. Однако благодаря параллельному импорту россияне все равно получили возможность покупать продукцию Apple. И яблочная компания не препятствует этому, что наводит на мысль, что при первой же возможности она одной из первых вернется на российский рынок.



Как заявил в интервью Telegram-каналу депутат ГД Антон Горелкин, возможно в ближайшем времени на IPhone и других гаджетах от Apple появится возможность установки приложения RuStore. Переговоры по этому вопросу уже давно идут, и на них уже наметился некоторый прогресс.



Депутат отметил, что несмотря на сложную политическую обстановку, в компании Apple работают абсолютно «не отморозки», а вполне нормальные люди, которые понимают всю сложившуюся ситуацию. Компания регулярно оплачивает все штрафы и уважительно относится к российским законам. Поэтому шансы на то, что отечественный магазин RuStore со всеми необходимыми приложениями появится на их гаджетах очень высока.



Возможно это станет таким оригинальным способом по обходу санкций. Если россияне получат возможность установить RuStore, они смогут вернуть себе возможность использовать свои девайсы максимально с пользой. А Apple, которая в свое время имело на российском рынке самые лучшие продажи в мире, вернет себе лицо перед российскими клиентами.



Как все будет на практике покажет время. Ждемс …

