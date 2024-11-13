В Вологде покажут картины Шишкина, Васнецова и Куинджи

Архип Куинджи. Ладожское озеро. 1873

15 ноября откроется выставка «Север в творчестве русских художников». Она расположится в главном здании Вологодской областной картинной галереи на Мира, 34. Вологжане и гости города увидят произведения из собрания Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.

Выставка покажет историю освоения Русского Севера глазами выдающихся живописцев и графиков. В своих произведениях авторы осмысляют в красках величественную и эпичную природу этих мест.

Иван Шишкин, Архип Куинджи, Аполлинарий Васнецов — еще в студенчестве будущие классики русского живописного искусства исследовали подступы к Северу: финское побережье, остров Валаам, Ладожское озеро. Суровый Крайний Север первым открывает и документирует импрессионист Константин Коровин. Подлинный героизм проявили Александр Борисов и Николай Пинегин, участвовавшие в научных экспедициях, зимуя во льдах, подвергаясь смертельной опасности; они смогли изучить и изобразить в тысячах этюдов и эскизов архипелаг Новая Земля, Ледовитый океан, Полярный круг.

В день открытия выставку можно посетить с 17:00 до 19:00, далее — по режиму работы галереи. Организаторы также будут проводить экскурсии в разные дни, ближайшая — 16 ноября 11:00. Выставка продолжит работу до 16 февраля.

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