В Череповце ремонтируют и обновляют светофоры

[ Общество ]

Светофор

В городе металлургов продолжается работа по реконструкции светофоров. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал мэр Череповца Вадим Германов.

За последние два месяца в городе построили 10 новых светофоров, в том числе 5 — на улице Рыбинской. Это позволяет организовать дорожное движение и сделать его безопаснее.

Кроме того, ведется большая работа по снижению аварийных отключений. За этот год на 33 светофорных объектах были установлены новые клеммные блоки, 65 панелей заменены, 6 получили новые контроллеры взамен устаревших моделей. Также специалисты меняют кабельные линии и защищают шкафы дорожных контроллеров от жары и холода.

В частности, реконструкция светофоров завершена на Красноармейской площади.

«Наши специалисты заменили на Красноармейской площади практически все: LED-панели светофоров, клеммные блоки и дорожный контроллер. Оборудование теперь новое, соответствует всем современным требованиям. Появилась возможность управлять этим перекрестком удаленно», — поделился Вадим Германов.

В городе 122 светофорных объекта. Работы по ремонту и обновлению оборудования будут продолжаться и дальше.

Светофор

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Фото: страница ВКонтакте Вадима Германова
 

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