Бронзовую скульптуру «Букет» устанавливают в Вологде

[ Общество ]

В Вологде начали установку бронзовой скульптуры «Букет». Фигура букет появится около Соборной горки. Арт-объект создавался по мотивам стихотворения вологодского поэта Николая Рубцова. Позже поэт-исполнитель Александр Барыкин наложил на стихи музыку.

«Букет» стал шестым из восьми арт-объектов, которые планировали установить в областном центре. На сегодняшний день еще не установлен «Гармонист», который появится на Мальцева,5 и «Свадьба». Этот арт-объект появится около Городского дворца культура на улице Ленина.

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Бронзовую скульптуру «Букет» устанавливают в Вологде
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