Крах королевы марафонов. Имущество Елены Блиновской пошло с молотка

Заплати налоги и спи спокойно, наверняка этот некогда популярный слоган из известной рекламы навсегда в своей жизни запомнить Елена Блиновская, имевшая огромные деньги, и за короткий срок превратившаяся в банкрота …



Как пишет Telegram-канал Mash, сегодня фигурантку одного из самых громких уголовных дел последнего времени признали банкротом. Такое решение было принято судом на основании того, что всего имущества “королевы марафонов” не хватит для того, чтобы полностью погасить долг перед ФНС.



Часть имущества Блиновской уже реализовано, в частности с молотка уже ушла квартира в элитном ЖК "Донской Олимп" за 70 млн. Также со счетов было конфисковано порядка 60 млн. руб. Сейчас нового хозяина ищут автомобили Lamborghini и Bentley, мотоцикл Harley-Davidson, и до кучи еще моторная лодка, снегоболотоход и гидроцикл.



Однако этого не хватит для того, чтобы полностью закрыть всю задолженность. При этом адвокаты Блиновской говорят, что имущества у их клиентки достаточно, чтобы заплатить по всем счетам до Нового Года, необходимо, чтобы суд снял с него арест. После этого будет объявлен конкурсный управляющий, который и займется реализацией всего нажитого непосильным трудом.



Также есть информация, что значительная часть имущества Блиновской находится в ОАЭ. В эту страну был сделан запрос, однако пока ответ не получен. В случае погашения всей задолженности Блиновская может выйти на свободу уже до Нового года, и даже может встретиться со своим мужем, который сейчас находится в зоне СВО. Правда жизнь придется начинать практически с чистого листа, хотя с такими талантами героиня нашей заметки вряд ли пропадет …