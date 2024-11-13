Водитель японского паркетника не уступил дорогу грузовому КАМАЗу в Вологде

[ Происшествия ]

В Вологде 67-летний водитель японского паркетника Митсубиси Аутлендер получил травмы при столкновении с КАМАЗом. Авария произошла сегодня на пересечении улицы Клубова и Луначарского областного центра.

Судя по видеокадрам, водитель «японца» поворачивал с улицы Луначарского налево на Клубова и не уступил дорогу КАМАЗу, который двигался по главной дороге.

В результате ДТП грузовик врезался в левый бок иномарки, протащил ее несколько метров, после чего Митсубиси врезалась в Дэу Нексию.

«Нас вызвали. По прибытии мы сразу обесточили автомобили, чтобы предотвратить возможное возгорание, а затем с помощью болтореза открыли дверь легковушки», - говорится в группе «Спасатели на связи».

По предварительным данным, потерпевший доставлен в больницу с сотрясением головного мозга.

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