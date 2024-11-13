В парке у Горбатого моста спилили деревья

У Горбатого моста в Вологде, рядом с собором Рождества Богородицы, спилили несколько деревьев. Власти объясняют это обеспечением безопасности для горожан, а также необходимостью обзора собора. Как уточнил заместитель губернатора Михаил Сылка, некоторые деревья уже были гнилыми и представляли угрозу для граждан, - сообщает портал GorodVo.

«Это было сделано в целях обеспечения обзора для жителей и туристов города на величественный собор со стороны Горбатого моста. Теперь храм виден как на ладони со всех сторон. На территории рядом с собором появится парковая зона», — рассказал Михаил Сылка.

Ряд вологжан все-же остались недовольны тем, что в Вологде деревьев стало меньше.