В парке у Горбатого моста спилили деревья

[ Общество ]

У Горбатого моста в Вологде, рядом с собором Рождества Богородицы, спилили несколько деревьев. Власти объясняют это обеспечением безопасности для горожан, а также необходимостью обзора собора. Как уточнил заместитель губернатора Михаил Сылка, некоторые деревья уже были гнилыми и представляли угрозу для граждан, - сообщает портал GorodVo.  

«Это было сделано в целях обеспечения обзора для жителей и туристов города на величественный собор со стороны Горбатого моста. Теперь храм виден как на ладони со всех сторон. На территории рядом с собором появится парковая зона», — рассказал Михаил Сылка.

Ряд вологжан все-же остались недовольны тем, что в Вологде деревьев стало меньше.

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Горбатый мост вырубают деревья
 

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