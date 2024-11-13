Нетрезвого мигранта гоняли по Вологде сотрудники Госавтоинспекции

В Вологде сотрудниками Госавтоинспекции задержан 30-летний гражданин одной из союзных республик. Правда, перед этим мужчина устроил гонки по ночным улицам города.

По информации пресс-службы регионального УМВД, подозрительный автомобиль был замечен нарядом ДПС на Старо-Кирилловском шоссе.

«Около 3 часов Антон Русанов и Кирилл Костяков заметили автомобиль Дэу Нэксия, у которого не горели задние фонари. Машина двигалась во встречном направлении по Старо – Кирилловскому шоссе в сторону улицы Ананьинской. Неоднократным требованиям об остановке водитель не подчинился. Во время преследования у транспортного средства повредилось правое переднее колесо. На улице Клубова водитель не справился с управлением и допустил съезд с дороги. С места происшествия пытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции», - пояснили в полиции.

После задержания водитель отказался от прохождения медосвидетельствования. В его отношении составлен административный протокол, автомобиль помещен на штрафстоянку.