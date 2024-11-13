Вологжанка обвиняется в мошенничестве с проектами газификации домов

Жительница Вологодской области обвиняется в мошенничестве с проектами газификации частных домов в селе Кубенское Вологодского округа. Как уточнили в прокуратуре Вологодской области, в списке потерпевших – 47 жителей села.

«В период с 2018 по 2021 годы обвиняемая, являясь директором коммерческой организации, в том числе осуществляющей архитектурную деятельность, заключила с 47 жителями коттеджной застройки в селе Кубенское договор на изготовление проектной документации по газификации жилых домов. Взятые на себя договорные обязательства обвиняемая не исполнила», - пояснили в надзорном ведомстве.

Общая сумма ущерба составила более 1,4 млн рублей. Деньгами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и направлено в Вологодский районный суд.