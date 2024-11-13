Вологодские работодатели предлагают зарплату на 5 тысяч рублей больше желаемой

[ Общество ]

Анализ средней заработной платы, которую предлагают работодатели Вологодской области, провели эксперты российской онлайн-платформы по поиску работы hh.ru. В ходе анализа было отработано 30 тысяч резюме и 9,5 тысяч вакансий.

«По итогам за последние 30 дней медиана предлагаемых заработных плат в Вологодской области составила 55,5 тыс. руб., в то же время соискатели региона в среднем рассчитывают на доход не ниже 50 тыс. руб. Таким образом, разница между ожидаемыми и предлагаемыми зарплатами достигла 5,5 тыс. руб. в пользу последних. В целом, работодатели стараются повышать планку – рост предлагаемой зарплаты с начала года составил почти 6 тыс. рублей», – пояснила директор hh.ru по Северо-Западу Юлия Сахарова. 

Самая большая разница между предлагаемой и желаемой зарплатой оказалась в сфере «Административный персонал, где соискатели готовы работать за 45 тысяч рублей, а работодатели предлагают 88,2 тысячи рублей. Также в топ-3 сфер, где предложения работодателей превышают запросы соискателей, вошли «Домашний, обслуживающий персонал» (предлагаемая зарплата — 80,9 тыс. руб., ожидаемая в резюме — 47,8 тыс. руб.), «Транспорт, логистика, перевозки» (92,9 тыс. руб. в вакансиях против 60 тыс. руб. в резюме).

При этом в ряде сфер предлагаемые зарплаты оказались существенно ниже желаемых. Так, в сфере «Стратегия, инвестиции, консалтинг» соискатели рассчитывают в среднем на 120,9 тыс. руб., а работодатели готовы платить только 87,3 тыс. руб. Большой зарплатный разрыв не в пользу соискателей есть также в IT –сфере, где люди хотят не менее 75 тыс. рублей, а работодатели предлагают порядка 52 тыс. рублей.

Насколько зарплатные предложения отличаются от зарплатных ожиданий? Вологодская область, 2024 год:

Профессиональная область

 Средняя предлагаемая зарплата, руб

 Средняя ожидаемая зарплата, руб

 Зарплатная разница

 Административный персонал

      88 290 ₽

       45 000 ₽

      43 290 ₽

 Домашний, обслуживающий персонал

      80 935 ₽

       47 842 ₽

      33 093 ₽

 Транспорт, логистика, перевозки

      92 950 ₽

       60 000 ₽

      32 950 ₽

 Рабочий персонал

      84 706 ₽

       65 000 ₽

      19 706 ₽

 Строительство, недвижимость

      96 773 ₽

       80 000 ₽

      16 773 ₽

 Автомобильный бизнес

      84 123 ₽

       70 000 ₽

      14 123 ₽

 Добыча сырья

      92 606 ₽

       80 000 ₽

      12 606 ₽

 Сельское хозяйство

      90 927 ₽

       80 000 ₽

      10 927 ₽

 Медицина, фармацевтика

      59 627 ₽

       50 000 ₽

        9 627 ₽

 Производство, сервисное обслуживание

      86 443 ₽

       80 000 ₽

        6 443 ₽

 Маркетинг, реклама, PR

      55 439 ₽

       52 584 ₽

        2 855 ₽

 Розничная торговля

      42 624 ₽

       40 066 ₽

        2 558 ₽

 Искусство, развлечения, массмедиа

      51 531 ₽

       50 000 ₽

        1 531 ₽

 Продажи, обслуживание клиентов

      50 000 ₽

       50 000 ₽

             -   ₽

 Безопасность

      51 106 ₽

       51 325 ₽

-         219 ₽

 Финансы, бухгалтерия

      49 964 ₽

       55 000 ₽

-       5 036 ₽

 Туризм, гостиницы, рестораны

      39 723 ₽

       44 936 ₽

-       5 212 ₽

 Высший и средний менеджмент

      93 008 ₽

      100 000 ₽

-       6 992 ₽

 Юристы

      49 384 ₽

       56 465 ₽

-       7 080 ₽

 Управление персоналом, тренинги

      50 392 ₽

       60 000 ₽

-       9 608 ₽

 Наука, образование

      37 690 ₽

       50 000 ₽

-     12 310 ₽

 Закупки

      55 884 ₽

       70 000 ₽

-     14 116 ₽

 Информационные технологии

      52 355 ₽

       75 153 ₽

-     22 798 ₽

 Стратегия, инвестиции, консалтинг

      87 377 ₽

      120 990 ₽

-     33 613 ₽

 

Теги:
зарплата резюме статистика
 

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