Вологодские работодатели предлагают зарплату на 5 тысяч рублей больше желаемой

Анализ средней заработной платы, которую предлагают работодатели Вологодской области, провели эксперты российской онлайн-платформы по поиску работы hh.ru. В ходе анализа было отработано 30 тысяч резюме и 9,5 тысяч вакансий.

«По итогам за последние 30 дней медиана предлагаемых заработных плат в Вологодской области составила 55,5 тыс. руб., в то же время соискатели региона в среднем рассчитывают на доход не ниже 50 тыс. руб. Таким образом, разница между ожидаемыми и предлагаемыми зарплатами достигла 5,5 тыс. руб. в пользу последних. В целом, работодатели стараются повышать планку – рост предлагаемой зарплаты с начала года составил почти 6 тыс. рублей», – пояснила директор hh.ru по Северо-Западу Юлия Сахарова.

Самая большая разница между предлагаемой и желаемой зарплатой оказалась в сфере «Административный персонал, где соискатели готовы работать за 45 тысяч рублей, а работодатели предлагают 88,2 тысячи рублей. Также в топ-3 сфер, где предложения работодателей превышают запросы соискателей, вошли «Домашний, обслуживающий персонал» (предлагаемая зарплата — 80,9 тыс. руб., ожидаемая в резюме — 47,8 тыс. руб.), «Транспорт, логистика, перевозки» (92,9 тыс. руб. в вакансиях против 60 тыс. руб. в резюме).

При этом в ряде сфер предлагаемые зарплаты оказались существенно ниже желаемых. Так, в сфере «Стратегия, инвестиции, консалтинг» соискатели рассчитывают в среднем на 120,9 тыс. руб., а работодатели готовы платить только 87,3 тыс. руб. Большой зарплатный разрыв не в пользу соискателей есть также в IT –сфере, где люди хотят не менее 75 тыс. рублей, а работодатели предлагают порядка 52 тыс. рублей.

Насколько зарплатные предложения отличаются от зарплатных ожиданий? Вологодская область, 2024 год: