Вологодские работодатели предлагают зарплату на 5 тысяч рублей больше желаемой

Анализ средней заработной платы, которую предлагают работодатели Вологодской области, провели эксперты российской онлайн-платформы по поиску работы hh.ru. В ходе анализа было отработано 30 тысяч резюме и 9,5 тысяч вакансий.
«По итогам за последние 30 дней медиана предлагаемых заработных плат в Вологодской области составила 55,5 тыс. руб., в то же время соискатели региона в среднем рассчитывают на доход не ниже 50 тыс. руб. Таким образом, разница между ожидаемыми и предлагаемыми зарплатами достигла 5,5 тыс. руб. в пользу последних. В целом, работодатели стараются повышать планку – рост предлагаемой зарплаты с начала года составил почти 6 тыс. рублей», – пояснила директор hh.ru по Северо-Западу Юлия Сахарова.
Самая большая разница между предлагаемой и желаемой зарплатой оказалась в сфере «Административный персонал, где соискатели готовы работать за 45 тысяч рублей, а работодатели предлагают 88,2 тысячи рублей. Также в топ-3 сфер, где предложения работодателей превышают запросы соискателей, вошли «Домашний, обслуживающий персонал» (предлагаемая зарплата — 80,9 тыс. руб., ожидаемая в резюме — 47,8 тыс. руб.), «Транспорт, логистика, перевозки» (92,9 тыс. руб. в вакансиях против 60 тыс. руб. в резюме).
При этом в ряде сфер предлагаемые зарплаты оказались существенно ниже желаемых. Так, в сфере «Стратегия, инвестиции, консалтинг» соискатели рассчитывают в среднем на 120,9 тыс. руб., а работодатели готовы платить только 87,3 тыс. руб. Большой зарплатный разрыв не в пользу соискателей есть также в IT –сфере, где люди хотят не менее 75 тыс. рублей, а работодатели предлагают порядка 52 тыс. рублей.
Насколько зарплатные предложения отличаются от зарплатных ожиданий? Вологодская область, 2024 год:
|
Профессиональная область
|
Средняя предлагаемая зарплата, руб
|
Средняя ожидаемая зарплата, руб
|
Зарплатная разница
|
Административный персонал
|
88 290 ₽
|
45 000 ₽
|
43 290 ₽
|
Домашний, обслуживающий персонал
|
80 935 ₽
|
47 842 ₽
|
33 093 ₽
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
92 950 ₽
|
60 000 ₽
|
32 950 ₽
|
Рабочий персонал
|
84 706 ₽
|
65 000 ₽
|
19 706 ₽
|
Строительство, недвижимость
|
96 773 ₽
|
80 000 ₽
|
16 773 ₽
|
Автомобильный бизнес
|
84 123 ₽
|
70 000 ₽
|
14 123 ₽
|
Добыча сырья
|
92 606 ₽
|
80 000 ₽
|
12 606 ₽
|
Сельское хозяйство
|
90 927 ₽
|
80 000 ₽
|
10 927 ₽
|
Медицина, фармацевтика
|
59 627 ₽
|
50 000 ₽
|
9 627 ₽
|
Производство, сервисное обслуживание
|
86 443 ₽
|
80 000 ₽
|
6 443 ₽
|
Маркетинг, реклама, PR
|
55 439 ₽
|
52 584 ₽
|
2 855 ₽
|
Розничная торговля
|
42 624 ₽
|
40 066 ₽
|
2 558 ₽
|
Искусство, развлечения, массмедиа
|
51 531 ₽
|
50 000 ₽
|
1 531 ₽
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
50 000 ₽
|
50 000 ₽
|
- ₽
|
Безопасность
|
51 106 ₽
|
51 325 ₽
|
- 219 ₽
|
Финансы, бухгалтерия
|
49 964 ₽
|
55 000 ₽
|
- 5 036 ₽
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
39 723 ₽
|
44 936 ₽
|
- 5 212 ₽
|
Высший и средний менеджмент
|
93 008 ₽
|
100 000 ₽
|
- 6 992 ₽
|
Юристы
|
49 384 ₽
|
56 465 ₽
|
- 7 080 ₽
|
Управление персоналом, тренинги
|
50 392 ₽
|
60 000 ₽
|
- 9 608 ₽
|
Наука, образование
|
37 690 ₽
|
50 000 ₽
|
- 12 310 ₽
|
Закупки
|
55 884 ₽
|
70 000 ₽
|
- 14 116 ₽
|
Информационные технологии
|
52 355 ₽
|
75 153 ₽
|
- 22 798 ₽
|
Стратегия, инвестиции, консалтинг
|
87 377 ₽
|
120 990 ₽
|
- 33 613 ₽