Полузащитник Антон Бетюжнов продлил контракт с вологодским «Динамо» до конца сезона 2025 года.
Бетюжнов перебрался в клуб летом 2023 года. С тех пор в составе бело-голубых полузащитник провёл 46 матчей во всех турнирах и отметился 14 голами и 7 голевыми передачами.
В прошедшем сезоне второй лиги полузащитник провел 28 матчей, 24 из них в стартовом составе, в которых забил 12 мячей.
«Очень рад остаться в «Динамо». Спасибо руководству и тренерскому штабу за доверие. Клуб развивается во всех направлениях не по дням, а по часам, меня это очень подкупает. В следующем году приложим все силы, чтобы решать большие задачи, думаю второй круг показал, что мы это можем. Цапля в моем исполнении будет летать еще чаще», - сказал Антон в интервью пресс-службе вологодского клуба.