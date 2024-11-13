Антон Бетюжнов продлил контракт с вологодским «Динамо»

[ Спорт ]

Полузащитник Антон Бетюжнов продлил контракт с вологодским «Динамо» до конца сезона 2025 года.

Бетюжнов перебрался в клуб летом 2023 года. С тех пор в составе бело-голубых полузащитник провёл 46 матчей во всех турнирах и отметился 14 голами и 7 голевыми передачами.

В прошедшем сезоне второй лиги полузащитник провел 28 матчей, 24 из них в стартовом составе, в которых забил 12 мячей.

«Очень рад остаться в «Динамо». Спасибо руководству и тренерскому штабу за доверие. Клуб развивается во всех направлениях не по дням, а по часам, меня это очень подкупает. В следующем году приложим все силы, чтобы решать большие задачи, думаю второй круг показал, что мы это можем. Цапля в моем исполнении будет летать еще чаще», - сказал Антон в интервью пресс-службе вологодского клуба.

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Футбол Динамо Вологда
 

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