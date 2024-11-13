Полузащитник Антон Бетюжнов продлил контракт с вологодским «Динамо» до конца сезона 2025 года.

Бетюжнов перебрался в клуб летом 2023 года. С тех пор в составе бело-голубых полузащитник провёл 46 матчей во всех турнирах и отметился 14 голами и 7 голевыми передачами.

В прошедшем сезоне второй лиги полузащитник провел 28 матчей, 24 из них в стартовом составе, в которых забил 12 мячей.