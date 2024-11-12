98 лет отметил сегодня вологодский ветеран войны Клавдий Кондаков

Вологодский ветеран ВОВ Клавдий Иванович Кондаков отметил 98-летие. За его плечами служба на Северном флоте, непростой трудовой путь, ведь он отвечал за движение тепловозов и товарных составов. Еще его знают как отличного гармониста.
Сейчас он живет в Октябрьском доме-интернате. Здесь у него много друзей, которые поздравили его с Днем рождения.
По поручению главы Вологды Юрия Сапожникова поздравила Клавдия Ивановича с этим событием и вручила памятный подарок депутат Вологодской городской Думы Светлана Петрова.
«От всей души желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни. Пусть искорка задора, которая светится в глазах, никогда не угасает», - сказала Светлана Петрова.