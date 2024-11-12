Вологжан приглашают проголосовать за Вологду в конкурсе «Культурная столица России 2026»

Вологжан приглашают принять участие в федеральном конкурсе «Культурная столица 2026», отдав свои голоса за областной центр. Голосование проводится на сайте Госуслуг. Вологда в числе восьми российских городов вышла в финальную часть конкурса.

Сейчас областной центр находится на пятом месте, набрав более 77 тысяч голосов. Лидером является Владимир (100277), на втором месте – Омск (96414), на третьем – Владивосток (90978). Екатеринбург (84696) занял четвертую строчку рейтинга, Вологда – пятую (77784), Иркутск (58381) на данный момент на шестом месте, Томск (43458) – на седьмом. Замыкает восьмерку агломерация городов Зарайск и Коломна.

Поддержать Вологду можно до 1 декабря по ссылке https://clck.ru/3ETMyh. На главной странице нажать «Проголосовать», затем – авторизоваться на Госуслугах, выбрать город Вологду и нажать «Проголосовать». После нажатия кнопки «Отправить» на экране появится уведомление о том, что голос учтен.

«Конкурс «Культурная столица года» предоставляет регионам страны возможность ярко представить на федеральном уровне свой социально-экономический потенциал, рассказать о туристическом потенциале, истории и культуре. На звание культурной столицы 2026 года в финале претендуют 8 российских городов. Первый тур конкурса успешно пройден, теперь – финальные испытания. Именно сейчас в «народном голосовании» Вологде нужна поддержка. Количество голосов может повлиять на итоговый результат при определении победителя», – рассказала начальник управления культуры и историко-культурного наследия администрации Вологды Елена Доможирова.

Победитель конкурса будет объявлен в декабре в Москве.