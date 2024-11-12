В Вологде планируют благоустроить парковую зону вдоль реки Содемы

[ Общество ]

Мэр Вологды Андрей Накрошаев заявил о намерении благоустроить парковые зоны на участке реки Содемы от улицы Ярославской до Окружного шоссе. По словам Накрошаева, благоустраивать территорию площадью в 20 га власти намерены совместно с бизнесом.

«Планируем обустроить несколько активных зон с событийной, детской, спортивными площадками, зоной для выгула собак, пикников и кафе, - рассказал Накрошаев.

Мэр Вологды завил, что ключевым партнером проекта может стать компания «Макси лайф», руководство которой готово благоустроить порядка 4 га территории. Также о своей готовности подключиться к проекту заявили и другие застройщики.  

«В прошлом году этот парк претендовал на победу во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. За его развитие проголосовали свыше 4 тысяч вологжан», - напомнил Андрей Накрошаев.

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благоустройство содема
 

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