Вологодчина оказалась в лидерах Северо-Запада по восстановлению прав обманутых дольщиков

Вологодская область вошла в число лидеров среди регионов Северо-Западного округа по восстановлению прав обманутых дольщиков. Об этом стало известно после подведения итогов работы субъектов округа по проблемам обманутых дольщиков.

«Вологодская область вошла в тройку регионов-лидеров СЗФО по восстановлению прав обманутых дольщиков с начала 2024 года. За это время нам удалось решить проблему 318 граждан, до середины декабря будет урегулирован вопрос еще с 11 участниками долевого строительства», - рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Первым в тройке лидеров стала Ленинградская область, где восстановлены в правах 7,9 тысяч граждан, на втором месте – Калининградская область (606 дольщиков).