Череповецкая медсестра взяла несколько кредитов и все перевела мошенникам

[ Происшествия ]

В Череповце 29-летняя медсестра попалась на уловку мошенников, которые на протяжении трех дней звонили ей через различные мессенджеры.

Сначала ей предлагали продлить договор сотрудники сотового оператора, затем представители портала Госуслуг пытались узнать данные ее личного кабинета.  

«В завершение позвонили якобы сотрудники Центрального банка, которые сообщили, что череповчанка подверглась атаке мошенников и теперь её счета находятся в опасности. Не выдержав натиска злоумышленников, девушка оформила в трех разных банках кредиты на общую сумму более 1,7 млн рублей и перевела все на «безопасные счета», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Примерно по такой же схеме жулики «развели» 60-летнего жителя Череповца, который перевел им более 1 млн рублей.

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