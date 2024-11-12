В Вологде ветхие дома продают на стройматериалы



В областной столице убирают аварийные дома без бюджетных затрат. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил мэр Вологды Андрей Накрошаев.

«Применяем простой и эффективный механизм: старый дом продаем на стройматериалы, земельный участок оставляем у муниципалитета. Условие —разборка за счет покупателя и чистота на освобождаемой территории», — рассказал мэр.

Один из таких домов разберут до 6 октября. Он находится в центре города на Лермонтова, 27а. Благодаря сносу, освободится 9 соток земли. Также на очереди два дома по Ново-Архангельскому шоссе.

Таким способом решаются вопросы безопасности, благоустройства, развития территорий и снижения бюджетных затрат на снос домов.

В настоящее время в Вологде более 20 аварийных домов под снос и реставрацию. Часть из них уберут путем продажи на стройматериалы.

Еще 291 дом входят в аварийный фонд города. Их будут расселять.