В Вологде ветхие дома продают на стройматериалы

[ Общество ]

Снос
В областной столице убирают аварийные дома без бюджетных затрат. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил мэр Вологды Андрей Накрошаев. 

«Применяем простой и эффективный механизм: старый дом продаем на стройматериалы, земельный участок оставляем у муниципалитета. Условие —разборка за счет покупателя и чистота на освобождаемой территории», — рассказал мэр. 

Один из таких домов разберут до 6 октября. Он находится в центре города на Лермонтова, 27а. Благодаря сносу, освободится 9 соток земли. Также на очереди два дома по Ново-Архангельскому шоссе.

Таким способом решаются вопросы безопасности, благоустройства, развития территорий и снижения бюджетных затрат на снос домов. 

В настоящее время в Вологде более 20 аварийных домов под снос и реставрацию. Часть из них уберут путем продажи на стройматериалы.

Еще 291 дом входят в аварийный фонд города. Их будут расселять. 

Теги:
снос домов ветхое и аварийное жилье
Фото: тг-канал Андрея Накрошаева
 

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