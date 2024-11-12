В СССР представительниц этой профессии презирали, а сегодня это престижная работа

[ Культура ]
Автор:
Иван Гордеев

работа

Помните замечательную нестареющую отечественную комедию режиссера Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» 1968 года? Один из харизматичных злодеев банды Шефа, был Гена Козодоев, которого блестяще сыграл Андрей Миронов. Работал Геннадий манекенщиком, и это профессия была выбрана сценаристом совсем неслучайно. Дело в том, что труд манекенщика был в Советском Союзе одной из самых презираемых обществом профессий, что должно было сразу настроить отечественного зрителя на определенный лад и отношению к Гене Козодоеву. Как мы прекрасно помним, что все советские профессии хороши и нужны, так почему же именно этот труд считался позорным? Давайте попробуем разобраться!

Перво-наперво, кто такие манекенщицы и манекенщики? Это девушки и парни, которые демонстрируют на показах модели одежды. К слову, знаменитая голливудская актриса Ким Бейсингер начинала свой путь в Голливуд, в качестве манекенщицы, как и ее мать. Но, это у них, в странах загнивающего капитализма эти «живые вешалки» по мнению одного советского юмориста, получали огромные гонорары и прибыльные рекламные контракты. А в СССР, в 60-70х годах зарплата данной профессии составляла около 76 рублей в месяц, в то время как уборщица административных помещений могла заработать до 80 рублей в месяц. То есть работа с веником и мокрой тряпкой, была прибыльнее чем молассовые позирования для фотографии и проходка по сцене.

По мнению советского общества в манекенщицы шли особы, которые обладали только привлекательной внешностью, а вот ума, чтобы выучиться на более высокооплачиваемую и престижную профессию. 

Интересный факт. Заграничных стандартов «90-60-90» у нас не было – вещи шились на ходовой женский размер от 44 до 48го.

Вот такая получилась интересная история и трансформация одной интересной профессии… 

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