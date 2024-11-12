39 иностранцев череповчанка прописала в одной комнате

[ Общество ]

Дело

В отношении 44-летней жительницы города металлургов возбуждено уголовное дело по статье о фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

Сотрудниками дознания ОП №2 установлено, что женщина в течение полутора лет нарушала миграционное законодательство. В ее собственности была комната размером 13 квадратных метров. Там она фиктивно зарегистрировала 39 граждан ближнего зарубежья.

«За свою доброту женщина брала недорого — 500 рублей с каждого иностранца. Но отвечать жительнице Череповца придётся по всей строгости закона. За фиктивную постановку на учёт иностранных граждан и лиц без гражданства Уголовный кодекс предусматривает до 3 лет лишения свободы», — рассказали в пресс-службе ведомства.

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