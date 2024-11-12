39 иностранцев череповчанка прописала в одной комнате

В отношении 44-летней жительницы города металлургов возбуждено уголовное дело по статье о фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

Сотрудниками дознания ОП №2 установлено, что женщина в течение полутора лет нарушала миграционное законодательство. В ее собственности была комната размером 13 квадратных метров. Там она фиктивно зарегистрировала 39 граждан ближнего зарубежья.