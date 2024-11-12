Юные вологодские волейболистки взяли золото первенства Северо-Запада

[ Спорт ]

Сборная Вологодской области завоевала золотые медали первенств Северо-Запада по волейболу среди девушек до 16 лет. Соревнования прошли в Череповце с 5 по 11 ноября.

Команда Елены Троицкой одержала пять побед в пяти матчах. На предварительном этапе с одинаковым счётом (3:0) выиграли у сборных Архангельской, Новгородской областей и республики Коми. В полуфинале также «всухую» победили представительниц Ярославской области. В финале со счётом 3:1 выиграли у сборной Калининградской области.

Самым ценным игроком турнира стала вологжанка Яна Ерц. Она же стала лучшим защитником соревнований. Лучший нападающий - Екатерина Фатькина.

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