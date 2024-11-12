В Вологде подожгли три автомобиля и два прицепа

[ Происшествия ]

Поджог

Происшествие случилось вчера, 11 ноября, около половины третьего ночи у дома №47 на улице Солодунова в областной столице. Об этом сообщают в пресс-служба главного управления МЧС России по Вологодской области.

На место происшествия выехали две единицы техники и 11 огнеборцев. Изначально загорелся автомобиль «Ауди», принадлежащий местному жителю. Огнем он был полностью уничтожен. Также повреждены «Фольксваген Пассат», собственником которого является 40-летний мужчина, и «Киа Рио». Оба автомобиля были припаркованы рядом с «Ауди». Владельцев третьей иномарки и двух автоприцепов еще устанавливают.

Общая площадь возгорания, причиной которого стал поджог, составила 20 квадратных метров.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
 

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