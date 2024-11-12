Фестиваль науки проведет на этой неделе Череповецкий госуниверситет

Череповецкий государственный университет проведет на этой неделе фестиваль науки «Наука 0+». Тема фестиваля, который пройдет 16-17 ноября - «Наука вокруг нас».

Центральной площадкой станет Дворец химиков. Площадка будет работать 16-17 ноября с 10:00 до 17:30. Мероприятия фестиваля может посетить любой желающий бесплатно.

Задача фестиваля – привлечь талантливую молодежь в сферу исследований, популяризировать науку среди граждан всех возрастов, рассказать о достижениях и перспективах российского научного сообщества, а также вовлечь молодых ученых и разработчиков в решение важных задач развития области и страны.

На Фестивале посетителей будут ожидать много площадок и активностей: веселые и познавательные игры, викторины, творческие мастер-классы, экскурсии по музеям, квесты, тематические интерактивные площадки от партнеров университета, увлекательные соревнования и конкурсы с ценными призами и сувенирами.

Оригинальность Фестиваля заключается в свободном открытом общении ученых Череповецкого государственного университета с детьми и молодежью в игровой форме на любые темы. Сотрудники университета и компаний Череповца смогут в доступной форме объяснить посетителям сложные научные вещи и показать, что наука – это интересно и увлекательно.

Организаторы и спонсоры фестиваля – Череповецкий государственный университет, правительство Вологодской области, компании «Северсталь» и «ФосАгро».