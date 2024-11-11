Ремонт Городского дворца культуры Вологды завершится в декабре

В здании ГДК на Ленина, 17 продолжается капитальный ремонт двух этажей. Завершить работы планируют в следующем месяце. Об этом в своем телеграмм-канале поделился мэр Вологды Андрей Накрошаев.

В настоящее время рабочие уже обновили фасад, заменили кровлю, отремонтировали крыльцо и отмостку, заменили электропроводку, забетонировали полы и оштукатурили стены и потолки в помещениях.

Сейчас подрядчик готовит стены под покраску в фойе. В помещении сохранят лепнину на потолках, а электропроводку спрячут, чтобы было эстетичнее. Также завершается шпаклевка стен и потолков между этажами, в актовом зале и прилегающих помещениях. Чугунные батареи в здании тоже планируют оставить, они хорошо сохранились.

Помимо этого, до 10 декабря в здании установят новые витражные окна, уложат на полы кварц-винил и керамогранит, выполнят финишную отделку помещений, а также смонтируют оборудование в актовом зале.