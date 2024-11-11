Ремонт Городского дворца культуры Вологды завершится в декабре

[ Общество ]

ГДК

В здании ГДК на Ленина, 17 продолжается капитальный ремонт двух этажей. Завершить работы планируют в следующем месяце. Об этом в своем телеграмм-канале поделился мэр Вологды Андрей Накрошаев.

В настоящее время рабочие уже обновили фасад, заменили кровлю, отремонтировали крыльцо и отмостку, заменили электропроводку, забетонировали полы и оштукатурили стены и потолки в помещениях.

Сейчас подрядчик готовит стены под покраску в фойе. В помещении сохранят лепнину на потолках, а электропроводку спрячут, чтобы было эстетичнее. Также завершается шпаклевка стен и потолков между этажами, в актовом зале и прилегающих помещениях. Чугунные батареи в здании тоже планируют оставить, они хорошо сохранились.

Помимо этого, до 10 декабря в здании установят новые витражные окна, уложат на полы кварц-винил и керамогранит, выполнят финишную отделку помещений, а также смонтируют оборудование в актовом зале.

«Готовим сюрприз для вологжан — дополнительно делаем архитектурную подсветку фасада здания. Дворец культуры был открыт здесь в 1962 году, 60 лет здание капитально не ремонтировалось. Ремонт проводим на средства областного бюджета, выделенные по поручению губернатора Георгия Филимонова», — рассказал Андрей Накрошаев.

Теги:
капремонт дворец культуры
Фото: пресс-служба Администрации города Вологды
 

Последние новости

В Вологде подожгли три автомобиля и два прицепа
Фестиваль науки проведет на этой неделе Череповецкий госуниверситет
Ремонт Городского дворца культуры Вологды завершится в декабре
Японские авто возвращаются на российский рынок. Власти этой страны смягчили антироссийские санкции
В Вологде пройдет городской форум, посвященный 10-летию клуба «Счастливая семья»
В Вологде организуют пять новых площадок для выгула собак
Дефицит пальмового стал причиной продуктовой инфляции в России. Подсолнечное масло подорожало на 25%
Поврежденные от гидроудара радиаторы начали менять в вологодских квартирах
В Петербург нагрянули хищники – самое милое нашествие из леса наблюдают жители города
Тело пожилого рыбака обнаружили под Харовском