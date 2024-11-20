Японские авто возвращаются на российский рынок. Власти этой страны смягчили антироссийские санкции

Мировой автопром находится в глубоком кризисе, и Япония в этом списке не является исключением. Менеджеры автопроизводителей ищут любые способы, чтобы увеличить объемы продаж. И японские власти кажется придумали идеальное решение данной проблемы.

Власти этой страны смягчают антироссийские санкции, и разрешили импорт своих автомобилей в нашу страну. Снятие ограничений правда касается не всего модельного ряда, а лишь некоторых моделей. В частности будут сняты ограничения на поставки в Россию так называемых «мягких гибридов», и теперь россияне смогут вполне легально купить такие марки японских авто, как Honda Insight, Suzuki Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee, а также Honda CR-Z и Nissan Dayz.

Данное решение было принято после выступления Путина на «Валдае» в Сочи, когда российский лидер сказал, что Россия не угрожает Японии, а, наоборот, россияне любят японскую культуру, и если японцы сделают некоторые выводы, то мы готовы сотрудничать.

С одной стороны в Россию по-прежнему запрещено экспортировать большинство моделей японского автопрома, но те модели, с которых сняли запреты, являются одними из лучших, и по сути россияне получат возможность пользоваться самыми последними разработками японских автопроизводителей.

Данный шаг позволит несколько снизить цены на авто в России, что очень позитивно для кошельков россиян.

Кстати, также на хитрость пошел и немецкий Volkswagen, который стал поставлять в Россию свою продукцию через совместную с китайцами компанию FAW, а точнее авто марки Jetta, которая по сути является точной копией Volkswagen Jetta.

Если перефразировать известную народную поговорку, то кризис не тетка, в такой ситуации всегда придется идти на компромиссы. А ведь все могло быть иначе и лучше …